Германия нашла способ отказаться от газовой зависимости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна стремится освободиться от зависимости в энергопоставках, поэтому планирует строительство двух терминалов по приему сжиженного природного газа. Об этом пишет ТАСС.

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«Мы решили быстро построить два терминала по приему СПГ в портах городов Брунсбюттель и Вильгельмсхафен», - заявил Шольц.

Он отметил также, что страна будет вести гибкую энергетическую политику.

«И мы будем менять курс с тем, чтобы преодолеть нашу зависимость от отдельных поставщиков в вопросе импорта энергоносителей», - сказал канцлер.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники Германии так или иначе высказались о трубопроводе «Северный поток-2». В 2021 году и ранее они всячески поддерживали этот проект. После начала украинского конфликта их мнение изменилось в худшую сторону.