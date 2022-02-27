ЕС введет новые санкции против бизнесменов и элиты России

Евросоюз введет новые санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине. Об этом сообщил в воскресенье в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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"Мы также расширим черный список, добавив в него олигархов. Мы будем целиться на элиту режима, которая получает выгоду от системы", - сказал он.

Он сообщил, что министры иностранных дел на экстренном заседании в воскресенье одобрят новые санкции против России, объявленные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, они согласуют финансирование закупок летального оружия и топлива и вопрос поставок их на Украину.