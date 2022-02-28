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3 часа назад

Минфин Британии введет санкции против ЦБ России

Лера Букина

Министерство финансов Великобритании вслед за Евросоюзом приняло решение ввести санкции против российского Центробанка, передает «Интерфакс».

Минфин Британии введет санкции против ЦБ России
Фото: ReutersReuters

Под запрет попадают транзакции, связанные с Банком России, ФНБ и Министерством финансов РФ.

«Глава Минфина в координации с управляющим Банка Англии сегодня объявляет о намерении правительства Великобритании предпринять дальнейшие ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России на Украину, нацелив ограничения против Центробанка России», - подчеркивается в сообщении.

В Великобритании указали, что планируют вводить ограничения против Центробанка России для усиления экономического давления на Россию.

В ночь на понедельник Евросоюз запретил операции, которые связаны с управлением резервами и активами Центробанка. В порядке исключения могут быть санкционированы сделки с ЦБ, необходимые для обеспечения финансовой стабильности Евросоюза в целом или входящих в него государств.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. После этого западные страны начали вводить ограничительные меры против различных секторов российской экономики.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций Евросоюза затронет 70% рынка банковских услуг России и важные госкомпании, сделает невозможной модернизацию НПЗ и остановит поставку авиазапчастей.

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