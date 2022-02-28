Минфин Британии введет санкции против ЦБ России

Министерство финансов Великобритании вслед за Евросоюзом приняло решение ввести санкции против российского Центробанка, передает «Интерфакс».

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Под запрет попадают транзакции, связанные с Банком России, ФНБ и Министерством финансов РФ.

«Глава Минфина в координации с управляющим Банка Англии сегодня объявляет о намерении правительства Великобритании предпринять дальнейшие ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России на Украину, нацелив ограничения против Центробанка России», - подчеркивается в сообщении.

В Великобритании указали, что планируют вводить ограничения против Центробанка России для усиления экономического давления на Россию.

В ночь на понедельник Евросоюз запретил операции, которые связаны с управлением резервами и активами Центробанка. В порядке исключения могут быть санкционированы сделки с ЦБ, необходимые для обеспечения финансовой стабильности Евросоюза в целом или входящих в него государств.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. После этого западные страны начали вводить ограничительные меры против различных секторов российской экономики.