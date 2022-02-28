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20 часов назад

Путин поручил сохранить ставки по кредитам на прежнем уровне

ТАССиещё 19

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки ЦБ до 20%, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин поручил сохранить ставки по кредитам на прежнем уровне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того, как ключевая ставка была увеличена до 20 процентов", - сказал Песков журналистам.

Он также уточнил, что в совещании не принимал участие глава Сбербанка Герман Греф, которого он ранее назвал в числе участников совещания.

Экономика,Герман Греф,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Сбербанк России,
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