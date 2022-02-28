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1 час назад

В правительстве подготовили предложения по амнистии капитала

Газета.Ruиещё 3

Правительство подготовило предложения по значительной амнистии капитала. Об этом на совещании в правительстве сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

В России подготовили масштабную амнистию капитала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы подготовили также предложения для проведения более масштабной амнистии капитала. Более масштабной, чем это предпринималось в 2015, 2018 и 2019 годах", - отметил он.

По его словам, правительство и Центробанк прилагают совместные усилия, чтобы укрепить финансовую стабильность.

ЦБ с 28 февраля решил повысить ключевую ставку на 10,5 процентных пунктов — до 20% годовых. Финансисты считают действия регулятора вполне обоснованными и ожидаемыми на фоне геополитической обстановки.

Как уточнил регулятор, повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение ставок по вкладам до уровней, которые позволят компенсировать возросшие риски девальвации рубля и роста цен.

Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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