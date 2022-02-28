Кому выгоден отказ от российских энергоресурсов: эксперт назвал страну

Отказ стран Европы от российских энергоресурсов повлечет за собой рост цен на электроэнергию для европейцев. Об этом заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ Олег Чередниченко, передает «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, стоимость для конечных потребителей повысится как минимум на 20%.

«Отказ Европой от российских энергоресурсов работает на пользу геополитическим интересам США», — указал он.

При этом он обратил внимание на то, что и России такое развитие событий не выгодно.

«Рано или поздно торговые отношения между Россией и Европой вернутся, а вот та составляющая, которую сформируют альтернативные поставки энергоресурсов, в конечном итоге приведут к инфляции в Европе, и мы рано или поздно получим импорт этой инфляции с её стороны», — подытожил Чередниченко.

Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях «демилитаризации и денацификации Украины». Вслед за таким решением Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. В частности, меры коснулись крупнейших российских банков и членов Госдумы.