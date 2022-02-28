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1 час назад

Кому выгоден отказ от российских энергоресурсов: эксперт назвал страну

Лера Букина

Отказ стран Европы от российских энергоресурсов повлечет за собой рост цен на электроэнергию для европейцев. Об этом заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ Олег Чередниченко, передает «Прайм».

Кому выгоден отказ от российских энергоресурсов: эксперт назвал страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, стоимость для конечных потребителей повысится как минимум на 20%.

«Отказ Европой от российских энергоресурсов работает на пользу геополитическим интересам США», — указал он.

При этом он обратил внимание на то, что и России такое развитие событий не выгодно.

«Рано или поздно торговые отношения между Россией и Европой вернутся, а вот та составляющая, которую сформируют альтернативные поставки энергоресурсов, в конечном итоге приведут к инфляции в Европе, и мы рано или поздно получим импорт этой инфляции с её стороны», — подытожил Чередниченко.

Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях «демилитаризации и денацификации Украины». Вслед за таким решением Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. В частности, меры коснулись крупнейших российских банков и членов Госдумы.

В воскресенье, 27 февраля, Евросоюз решил запретить операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ. Однако ограничений на экспорт из России, в том числе нефти и газа, пока не ввели.

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