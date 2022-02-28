После того как Россия начала специальную военную операцию по защите граждан Донецкой и Луганской народных республик, на Западе объявили о введении очередного пакета санкций против ряда банков и частных лиц. Грузия их не поддержала. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Робакидзе.

В Грузии ждали комментариев премьер-министра по поводу событий на Украине и возможных действий Тбилиси. Ираклий Гарибашвили сегодня появился перед прессой после встречи с министром обороны, членами офицерского состава. Он отметил, что власти обеспокоены ситуацией и сейчас задача номер один – стабильность в регионе.

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«Грузия не собирается принимать участия ни в каких финансово-экономических санкциях. Это нанесет вред и нашей стране, и нашей экономике в первую очередь. Я, как премьер- министр, несу ответственность за государство и обязан защищать государственные интересы», – сказал Гарибашвили.

Парламент Грузии тоже решил не проводить специальное заседание, посвященное вопросу Украины, на чем настаивали депутаты от «Национального движения» Михаила Саакашвили.

«Мы не допустим провокаций, направленных на дешевый пиар. Все помнят события 2008 года, когда по вине горе-лидеров тогдашнего режима проливалась кровь, а сам главнокомандующий Саакашвили ползал на коленях от страха. Эта безответственность закончилась», – добавил премьер-министр.

Касаясь темы Украины, Гарибашвили дал поручение Министерству иностранных дел проявить особое внимание к гражданам Грузии, находящимся на территории Украины, а также оказать помощь украинцам, которые сейчас в Грузии и не смогли выехать на родину.

Раннее президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в сети выразила надежду на то, что украинский кризис вскоре завершится и стороны сядут за стол переговоров.

ТБИЛИСИ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Грузии, исходя из национальных интересов, не собираются участвовать в экономических и финансовых санкциях стран Запада, введенных против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом в пятницу сообщил грузинским журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Мы ознакомились с действиями наших международных партнеров, которые последовали после начала военных действий на Украине. Я имею в виду введение экономических и финансовых санкций (против РФ - прим. ТАСС). Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом наших национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях", - сказал Гарибашвили.

На вопрос журналистов, собирается ли он лететь в Киев, премьер ответил, что это не должен быть визит ради визита, добавив, что помимо всего прочего воздушное пространство Украины закрыто.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) на протяжении практически всего экстренного саммита в Брюсселе в ночь на пятницу, 25 февраля, занимались подготовкой возможного третьего пакета санкций против России в ответ на военную операцию в Донбассе. Об этом стало известно ТАСС от источника в делегации одной из стран ЕС.

По словам собеседника агентства, «практически с самого начала саммита лидеры обсуждают подготовку третьего пакета санкций», куда может войти отключение России от международной платежной системы SWIFT, однако единого решения на этот счет среди них пока нет. В частности, против такой меры выступает Германия, отметил дипломат.

Кроме того, по словам источника, лидеры стран ЕС затронули возможность включения в черный список президента России Владимира Путина, но по этому вопросу решения пока тоже нет.

Говоря о возможных сроках ввода третьего пакета санкций, дипломат отметил, что среди европейских лидеров пока нет четкого понимая о том, что может к этому привести.

«Ближайшие день-два покажут, возможно», — добавил он.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз введет второй пакет санкций, которые помешают России перерабатывать и продавать нефть. По ее словам, санкции ЕС ограничат доступ к важнейшим технологиям, в том числе полупроводниковым, а также в области микрочипов. А новые санкции в сфере энергетики, считает она, «сделают невозможной» модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, ЕС введет запрет на продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям.

Бразилия не будет поддерживать какую-либо сторону в российско-украинском конфликте, заявил бразильский президент Жаир Болсонару. Он отметил, что страна выступает против санкций в отношении РФ и не будет голосовать за них в ООН. Кроме того, Бразилия отказывается осуждать действия Москвы на Украине, передает «Интерфакс».

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«Большая часть населения Украины говорит по-русски», — сказал Болсанару, добавив, что в Донбассе около 90% населения хотели бы сблизиться с Россией.

Болсонару также раскритиковал выбор украинского народа, который выбрал комика Владимира Зеленского президентом Украины. Народ доверил юмористу определить судьбу нации, сказал бразильский лидер.

КНР не поддерживает использование санкций в качестве средства разрешения конфликтов, заявил представитель МИД страны Ван Вэньбинь.

«Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и, тем более, выступает против односторонних санкций, не основанных на международном праве. Мы требуем, чтобы американская сторона не наносила ущерб законным правам и интересам Китая и других сторон при решении украинского вопроса», – сказал Вэньбинь, говоря о том, присоединится ли Китай к санкциям против России, передает РИА «Новости».

Также он заявил, что Китай не одобряет использование санкций, говоря о позиции КНР по отключению России от SWIFT.

Ранее председатель совета директоров Национального комитета по американо-китайским отношениям, бывший министр финансов США Джейкоб Лью призвал Китай «решить, на какой стороне стоять», занять определенную сторону в ситуации вокруг Украины.

Накануне официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны.

Введение антироссийских санкций не отвечает экономическим и политическим интересам Сербии. Об этом в ходе обращения к гражданам в связи с ситуацией вокруг Украины заявил президент республики Александр Вучич.

«Исходя из того, что основная обязанность страны — посвятить все свои силы сохранению мира и благосостояния собственных граждан, Республика Сербия в ходе рассмотрения возможного введения рестриктивных мер или санкций против любой страны, включая Российскую Федерацию, руководствуется исключительно защитой своих жизненно важных экономических и политических интересов. Как страна, которая в недавнем прошлом вкусила санкции Запада и чьи сонародники в Республике Сербской и сейчас находятся под их действием, Сербия считает, что введение санкций против какой-либо страны, а также против ее представителей и субъектов экономики не отвечает ее жизненно важным экономическим и политическим интересам», — зачитал Вучич положение документа, принятого совбезом страны.

Он также отметил, что, исходя из принципа военного нейтралитета республики и принимая во внимание давление, которому подвергается страна, принято решение прекратить все плановые учения вооруженных сил Сербии и МВД республики с зарубежными партнерами на неопределенное время.

Вместе с тем он подчеркнул, что Сербия выражает полную поддержку территориальной целостности Украины и считает ошибочным его нарушение.

Сербский лидер особо подчеркнул, что Белград столкнулся с огромным давлением, при этом решение было принято трезво и с холодной головой.

Власти Индонезии не планируют вводить санкции в отношении России на фоне обострения ситуации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индонезии Теуку Файзашаха, его слова приводит телеканал CNA.

«Мы не будем слепо повторять шаги, предпринятые другой страной. Мы примем решение, основываясь на наших внутренних интересах и (на рассмотрении) того, позволят ли санкции что-либо решить. Мы вновь и вновь видим, что введение санкций не означает решения того или иного вопроса», — заявил Файзашаха.

Представить МИД также добавил, что Индонезия крайне обеспокоена ситуацией на Украине, и призвал к переговорам.

Советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Соединенные Штаты не планируют вводить санкционные против нефтяного сектора России из-за ситуации на Украине, поскольку опасаются, что такое решение спровоцирует скачок мировых цен на энергоносители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg TV.

«Если мы нацелимся на нефтегазовый сектор и, в данном случае, на российский энергетический истеблишмент, то цены в дальнейшем подскочат. Возможно, в этом случае (РФ) будет продавать нам только половину своей существующей продукции, но уже по двойной цене», — заявил Хохштейн.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон может «нажатием» кнопки ввести санкции против двух крупнейших российских банков.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Индия изучает возможность введения механизма оплаты в рупиях для торговли с Россией, чтобы смягчить последствия западных санкций против РФ. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters.

По данным его источников в правительственном и банковском секторах Индии, рассматривался план по открытию счетов российских компаний и финансовых учреждений в нескольких государственных банках Индии.

"Это упреждающий шаг, предусматривающий, что конфликт обостряется и может быть введено множество санкций", - подчеркнул источник агентства.

Индийские власти обеспокоены тем, что поставки важных удобрений из России могут быть сорваны из-за усиливающегося санкционного давления, угрожая обширному сельскохозяйственному сектору Индии.

Альтернативный вариант, при котором часть расчетов с Россией будет производиться в иностранной валюте, а остальное - в рупиях, также изучается.

Индия использовала аналогичные способы для торговли с Ираном после того, как он попал под санкции Запада из-за своей ядерной программы, сказал Рейтер источник.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против финансового сектора России и ограничивают экспорт высоких технологий. Страны также включили в черные списки политических деятелей, представителей банковской сферы и других граждан РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ заблаговременно готовилась к санкциям Запада. По словам представителя Кремля, ограничения во многом были прогнозируемы.

«Санкции весьма серьезные - несколько волн санкций, которые последовали за прошедшие несколько дней», - отметил Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, «потребуется дополнительный анализ, координация работы по линии соответствующих ведомств».

«Меры принимаются незамедлительно для минимизации ущерба от санкций, для бесперебойного функционирования всех отраслей нашей экономики», - заверил Песков.

В минувший четверг президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства отметил, что обстоятельства требуют решительных действий. В своем обращении к россиянам Путин уточнил, что Москва не намерена оккупировать территории соседнего государства.

В связи с этим, власти Евросоюза ввели санкции против 60 ведущих промышленных компаний России. Финансовые и технологические ограничения коснулись предприятий военно-промышленного комплекса, энергетического, финансового и авиастроительного секторов РФ.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон заблокирует четыре крупнейшие денежно-кредитные организация России, включая ВТБ, в связи с признанием РФ ДНР и ЛНР. Также отмечается, что Штаты вводят санкции против Сбербанка, Газпромбанка, против банка «Открытие», Новикомбанка и Совкомбанка.