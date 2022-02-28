Мишустин анонсировал план спасения российской экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что растущее санкционное давление на Россию преследует только одну цель - «нанести урон по тем или иным направлениям». Об этом говорится в Telegram-канале правительства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На совещании с вице-премьерами он объявил, что кабмин подготовил решения для смягчения последствий ограничений, направленные на спасение и поддержку российской экономики.

«Мы готовились и принимали целый ряд решений, чтобы максимально смягчить последствия и для экономики, и для людей. Важно сейчас оперативно реагировать на изменения, действовать активно, эффективно, без сбоев», — отметил Мишустин.