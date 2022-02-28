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21 час назад

Мишустин анонсировал план спасения российской экономики

Национальная Служба Новостей

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что растущее санкционное давление на Россию преследует только одну цель - «нанести урон по тем или иным направлениям». Об этом говорится в Telegram-канале правительства.

Мишустин анонсировал план спасения российской экономики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На совещании с вице-премьерами он объявил, что кабмин подготовил решения для смягчения последствий ограничений, направленные на спасение и поддержку российской экономики.

«Мы готовились и принимали целый ряд решений, чтобы максимально смягчить последствия и для экономики, и для людей. Важно сейчас оперативно реагировать на изменения, действовать активно, эффективно, без сбоев», — отметил Мишустин.

Председатель правительства подчеркнул, что принимаемые меры коснутся технических аспектов движения денежных средств, а также развития проектов по замещению импортных комплектующих. Ранее Центробанк РФ рекомендовал не назначать пени и штрафам по кредитам в случае, если финансовое положение заёмщика ухудшилось под действием санкций запада, сообщает Ura.ru.

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