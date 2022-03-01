Ericsson приостановила поставки клиентам из России

Ericsson сообщила о приостановке поставок клиентам в России, пока компания изучает введенные санкции в отношении страны, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"Ericsson срочно анализирует введенные санкции. Компания решила приостановить все поставки клиентам в России, пока мы проводим анализ. Пока рано говорить о том, как на Ericsson могут повлиять экономические санкции в отношении России, и мы воздерживаемся от дальнейших комментариев по этому поводу", - сообщили в пресс-службе.
Шведская компания Ericsson занимается поставками телекоммуникационного оборудования. К примеру, МТС с 2020 года использовал 5G-ready оборудование и решения Ericsson для модернизации своей 2G/3G/4G сети. До 2023 года Ericsson на базе сети Tele2 планировала развернуть более 100 тысяч базовых станций Ericsson Radio System по всей России.