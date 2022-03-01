Сотрудников "Северного потока-2" уволили в Швейцарии после санкций США

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что десятки сотрудников оператора российского газопровода "Северный поток-2" компании Nord Stream 2 AG были уволены в Швейцарии из-за американских санкций. Об этом сообщает радиостанция RTS.

"США ввели санкции против Nord Stream 2 AG. Сегодня нам стало известно, что весь персонал, который работает в Nord Stream в Цуге, то есть более 140 человек, был уволен", - уточнил Пармелен.

Его спросили о потенциальных экономических рисках ситуации на Украине для Швейцарии. В ответ он заявил, что невозможно предугадать, насколько сильно санкции против России скажутся на экономике Швейцарии. 23 февраля Минфин США ввел санкции против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора. Также ведомство установило крайним сроком завершения всех сделок с Nord Stream 2 AG 22 марта 2022 года. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил Минэкономики остановить сертификацию "Северного потока — 2".