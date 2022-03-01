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4 часа назад

Оценена вероятность дефолта в России

Газета.Ruиещё 4

Вице-президент Центра стратегических разработок Глеб Покатович в разговоре с РИА Новости оценил вероятность дефолта в стране. Он указал, что Российская Федерация располагает значительным объемом резервов, даже с учетом частичной их блокировки странами Запада.

Вероятность дефолта по госдолгу сейчас крайне низкая, указал специалист. Он напомнил, что совокупный объем российского госдолга на начало текущего года составил чуть выше ₽21 трлн, 15,8 % ВВП.

Потакович также посчитал резервы РФ: Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 февраля составлял ₽13,6 трлн (10,2 % ВВП), на депозитах в ВЭБ. РФ — ₽530,6 млрд руб, на субординированных депозитах ВТБ и Газпромбанка — ₽138,434 млрд рублей, на отдельных счетах по учету средств фонда в ЦБ РФ — 226,7 млрд китайских юаней, 405,7 тысячи кг золота и ₽266,1 млн.

Ранее, в феврале, сенат конгресса Соединенных Штатов поддержал продление финансирования правительства до 11 марта 2022 года. Среди голосовавших, 65 сенаторов высказались за продления финансирования, 27 — против. При этом, сенаторы также отклонили ряд поправок к законопроекту — если бы они были включены в финальную версию законопроекта, то правительству США пришлось бы пойти на значительное сокращение государственных расходов — в первую очередь, на бюджет по борьбе с коронавирусом. Теперь, согласно нормам законодательства, законопроект должен пройти одобрение в Сенате, а затем быть подписан президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

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