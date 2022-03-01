Mastercard заблокировал доступ для ряда финансовых институтов РФ

Транснациональная финансовая корпорация Mastercard, которая также является международной платёжной системой, объединяющей 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира, заблокировала доступ к платежной сети некоторым финансовым институтам России, сообщает «Московский комсомолец».

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Компания приняла соответствующее решение из-за распоряжений о санкциях против России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а 24 февраля была начата военная операция с целью демилитаризации Украины. Как заявил глава государства, обстоятельства «требуют решительных и незамедлительных действий», поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи.

По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

В ответ на это действие Москвы страны Запада ввели очередные антироссийские санкции. Многие страны Евросоюза сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов, в том числе транзитных рейсов.