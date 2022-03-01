Согласно отчету бельгийского аналитического центра Bruegel, Европейский союз (ЕС) способен пережить следующую зиму без импорта российского природного газа, избежав при этом серьезного ущерба своей экономике. Блок из 27 стран должен будет сократить свой спрос как минимум на 10-15 процентов, если Россия полностью прекратит поставки топлива, пишет Bloomberg.

«Военные действия со страны России являются переломным моментом для ЕС, который также изменит свою энергетическую карту. Если ЕС готов нести расходы, он должен заменить российский газ уже на следующую зиму без ущерба для экономической активности», — сказала Симона Тальяпьетра, один из авторов доклада.

Самая большая неотложная задача для ЕС будет заключаться в том, чтобы пополнить свои истощенные запасы газа. Хотя блок все еще может увеличить импорт сжиженного природного газа из США, но закупки будут дороже, отмечает издание. Пополнение хранилища до среднего уровня станет затратным мероприятием. Оно может достичь 70 миллиардов евро по сравнению с 10 миллиардами в предыдущие годы, предсказывают эксперты.

«Чтобы быть готовыми, нам нужно заполнить хранилища, начиная с этого момента. Но коммерческие операторы могут уклоняться от покупки газа по текущим ценам, поскольку они должны опасаться, что «Газпром» может в любой момент вызвать обвал цен», — говорится в отчете.

Чтобы выжить без российского газа, ЕС пришлось бы пересмотреть десятки правил, быстро потратить много денег и принять трудные решения, подчеркивают эксперты.

Европейская комиссия разрабатывает план действий по повышению энергетической устойчивости блока и снижению зависимости от импорта ископаемого топлива.

Европа потратила весь газ, который бал закачан в подземные хранилища в летний период, сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

«Отобрано уже 47 миллиардов кубометров — 100 процентов закачанного в летний период газа, то есть объем запасов, сделанных в прошлом году, — ноль», — поясняется в сообщении.

По состоянию на 26 февраля объем активного газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) был на 21,5 процента меньше прошлогоднего уровня. Всего остаток в ПХГ Европы составляет 29,5 процента, в Германии хранилища опустели более чем на 70 процентов, во Франции — более чем на 77 процентов.

В область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений запасы в ПХГ Европы перешли еще 7 января. К 26 февраля объемы были на 0,6 миллиарда кубометров ниже минимума на эту дату. Обычно отбор продолжается до конца марта или середины апреля, и, соответственно, сейчас Европа будет использовать газ, который был закачан еще в 2020 году или ранее.

В текущий зимний период у Евросоюза будет достаточно газа, в том числе за счет СПГ, если Россия решит полностью остановить поставки. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

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«Мы сегодня слишком зависимы от российских ископаемых видов топлива. «Газпром» показал себя как ненадежного поставщика. Мы должны сделать все, чтобы сократить зависимость от российского газа, нефти, угля», — добавила она.

При этом дер Ляйен подчеркнула, что в среднесрочной и долгосрочной перспективах Евросоюз должен создать стратегию с учетом негативного опыта прошлого года и «стать полностью независимым от российского ископаемого топлива».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции по результатам внеочередного саммита ЕС заявила, что второй пакет санкций Евросоюза нацелен, в том числе на энергетический сектор России.

«Во-вторых, мы нацелены на энергетический сектор России, ключевую экономическую сферу России, из которой она извлекает большую выгоду. Наш [ЕС — прим. «Газеты.Ru»] запрет на экспорт ударит по нефтяному сектору, лишив Россию возможности модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы», — сказала она.

Дер Ляйен добавила, что своими санкциями Евросоюз также ограничивает для России доступ «к важнейшим технологиям, таким как полупроводники или передовое программное обеспечение».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее дер Ляйен заявила, что второй пакет санкций Евросоюза затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе.

Германия планирует перестать зависеть от российского газа и собирается расширить ассортимент поставок энергоносителей. Об этом сообщила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен.

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«Мы уже через 24 часа [после начала спецоперации РФ на Украине] коренным образом поменяли политику в отношении России. И это не конец изменений в немецкой политике. Германия намерена быстро диверсифицировать поставки энергоносителей, чтобы не зависеть от российского газа», — цитирует ТАСС Анку Фельдгузен.

По ее словам, Германия также в понедельник начнет поставлять оружие Украине.

Ранее министр экономики и защиты климата Роберт Хабек уже заявлял, что Германия в будущем может полностью отказаться от газа из России. Также ФРГ заморозила сертификацию «Северного потока — 2» из-за признания Россией независимости Донбасса. Это не окончательная остановка трубопровода, сообщает RT со ссылкой на исполнительного директора Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса.

Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики (OA) Михаэль Хармс не считает, что поставки газа в ФРГ из-за рубежа прекратятся. Об этом он заявил в субботу в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

"Я полагаю, что прекращения поставок не будет", - сказал он.

Кабмин ФРГ ранее неоднократно заявлял, что все поставки энергоносителей из России осуществляются в соответствии с контрактами.

Также он повторил, что отключение России от SWIFT стало бы ударом и по германской экономике. Германия пока неоднократно выступала против этого шага.

Ранее Германия остановила сертификацию "Северного потока - 2".

Великобритания будет выступать за введение новых санкций против РФ на заседании глав МИД стран Группы семи (G7), чтобы ограничить импорт российских газа и нефти. Об этом в воскресенье сообщила руководитель Форин оффиса Лиз Трасс в интервью радиостанции Times Radio.

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"Сегодня у меня встреча с коллегами по G7. Я собираюсь продвигать дальнейшие ограничения против России, в частности в отношении доступа к российским нефти и газу", - сказала британский министр, отметив, что Запад "не намерен останавливаться" на отключении ряда российских банков от системы платежей SWIFT.

Заседание глав МИД G7 пройдет в воскресенье в виртуальном формате и будет посвящено разработке ограничительных мер в отношении РФ после начала Москвой операции на Украине с целью денацификации и демилитаризации страны.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что компания продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,6 млн куб. м на 1 марта», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что на 28 февраля заявки составляли 105,8 млн кубометров.

В США провоцировали Украину на военный конфликт, чтобы отрезать Европу от российского газа. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари.

«Американцы были нацелены на „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“. На Западе понимали, что они толкают украинского президента на конфликт, чтобы взорвать ситуацию на Украине. Потому они провели саммит стран экспортеров газа в Дохе», — сказал Джаафари в интервью РИА «Новости».

Представитель МИД отметил, что США специально вызвали к себе катарского эмира, чтобы узнать у него о возможности обеспечить Европу газом после того, как топливо из России перестанет поступать.

«Действия США — это использование экономики для достижения политических целей», — заключил Джаафари.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны РФ сообщили, что на данный момент уничтожено более 1100 объектов военной инфраструктуры ВСУ, пишет «Национальная служба новостей». Армия РФ не наносит ударов по городам и мирным жителям.

Нехватка газа в европейских хранилищах (ПХГ) может стать критической. Высокие цены на голубое топливо снижают спрос на новые поставки. Из-за этого закачанный летом газ может закончиться в короткие сроки, рассказал «Ленте.ру» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Газовые запасы в ПХГ Европы снизились до минимума. Ситуация может привести к тому, что в течение месяца жители европейских государств столкнутся с трудностями, уверен аналитик Алексей Гривач.

«Ситуация там действительно напряженная, так как ПХГ выполняют важную функцию балансировки рынка в случае пикового спроса или проблем на стороне предложения. Аномально теплый февраль и сохранение очень высоких цен на рынке позволили сократить отбор газа из ПХГ в течение последних недель. И оставшегося газа может хватить до конца отопительного сезона, а это еще 30-40 дней. Но только если не будет сбоев текущих поставок газа из других источников», — объяснил Гривач.

Чтобы в этом году восполнить запасы, Европе потребуется закачать столько газа, сколько никогда ранее не закачивалось за один летний сезон, отметили ранее в «Газпроме». Нестабильность цен на голубое топливо может сказаться на стоимости поставок. При этом вряд ли европейцам будет просто найти другие источники поставок, кроме российского рынка, считает специалист:

Прямо сейчас альтернативы практически нет без большого ущерба для своих потребителей. Есть некоторый потенциал увеличения поставок СПГ и дальнейшего разрушения спроса на газ в Европе, но они совокупно не покрывают потребностей в российском газе



Алексей Гривач

замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ)

«Цены на споте могут быть любыми. Когда пару лет назад было очень холодно на северо-западе США, которые в то время уже наращивали экспорт СПГ, цена газа на площадке превышала 100 долларов за мБТЕ. Грубо говоря, больше 3500 долларов за тысячу кубометров. В стране-экспортере. Это было разово и недолго, но имело место», — пояснил аналитик.

Как сообщает «Газпром», объем активного газа в ПХГ снизился на 21,5 процента, до 7,9 миллиарда кубометров.