В ЕС нашли способ прожить без российского газа

Евросоюзу удастся пережить следующую зиму без импорта российского природного газа. Об этом сообщается в отчете бельгийского аналитического центра Bruegel.

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По словам авторов документа, у ЕС есть возможность избежать серьезного ущерба для своей экономики и пережить будущую зиму без российского газа. Вместе с тем блок из 27 стран намерен сократить свой спрос на 15% в случае прекращения поставок топлива со стороны РФ.

«Действия со стороны России являются переломным моментом для ЕС, который также изменит свою энергетическую карту», — говорится в публикации.

В Bruegel подчеркнули, что в настоящее время основной задачей для ЕС является пополнение истощенных запасов газа. У европейских стран есть возможность нарастить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США, однако из-за этого стоимость закупок поднимется. В этой связи пополнение хранилищ хотя бы до средних показателей станет достаточно затратной мерой. Согласно предварительным оценкам, для ЕС это будет стоить как минимум €70 млрд, в то время как в предыдущие годы этот показатель был на уровне €10 млрд.

Ранее во вторник официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что поставки газа через газотранспортную систему Украины в Европу производятся в штатном режиме