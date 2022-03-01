Лондон ввел санкции против РФПИ и Кирилла Дмитриева

Великобритания ввела санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева. Об этом говорится в обновленном во вторник санкционном списке, опубликованном Форин-офисом королевства, сообщает ТАСС.

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Отмечается, что активы фонда и его руководителя в случае, если они будут обнаружены в Великобритании, будут заморожены. В отношении Дмитриева также введен запрет на въезд в страну.

Причиной санкций в британском МИДе назвали «деятельность фонда в сфере, которая имеет экономическую значимость для правительства России», а Дмитриев «занимается деятельностью, имеющей экономическую значимость для правительства России».

13 января, выступая на Гайдаровском форуме, глава Дмитриев заявил, что компании «большой фармы» лоббируют санкции против фонда, чтобы помешать продвижению российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в мире.