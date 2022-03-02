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9 часов назад

ЕС отключил от SWIFT семь российских банков

Лера Букина

Евросоюз принял решение отключить крупнейшие банки России от платежной системы SWIFT. Речь идет о таких финансовых организациях, как ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ, сообщает ТАСС со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

Меры вступят в силу через десять дней, с 12 марта. С этого дня также будет нельзя продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию, либо направлять их любым физическим и юридическим лицам, организациям или российским госорганам, включая правительство и Центробанк РФ, для использования на территории России.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля сообщил о начале военной операции по демилитаризации Украины. За этим решением последовал ответ со стороны западных стран – они начали вводить санкции. Как заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, страны Евросоюза намерены начать «тотальную экономическую войну» против России. До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций Евросоюза затронет 70% рынка банковских услуг России.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя позицию Китая по отключению России от SWIFT, заявил, что Китай не одобряет использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве.

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