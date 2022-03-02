«Нужно быть готовыми»: в ЕК допустили нарушения при поставках газа из России

Еврокомиссия не исключает нарушений в поставках российского газа на фоне эскалации кризиса на Украине. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

"Не исключено, что в дальнейшем мы можем столкнуться с проблемами в поставке энергоресурсов. В том числе возможны нарушения в цепочке поставок и нам нужно быть к этому готовыми", - отметил еврокомиссар.

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По словам Джентилони, Еврокомиссия ожидает, что специальная военная операция России на Украине приведет к ослаблению экономического развития Евросоюза.

"Эта война определенно ослабит путь нашего восстановления и нашего экономического роста. <...> Сейчас мы ожидаем последствий, но не полного прекращения нашего восстановления", - сказал журналистам Джентилони, отвечая на вопрос о возможных последствиях ситуации на Украине для экономического развития ЕС.

1 марта депутаты Европарламента почти единогласно одобрили резолюцию, осуждающую военную операцию России на Украине и призывающую к жестким санкциям против Москвы, включая ограничение импорта нефти и газа из РФ и полное отключение страны от международной системы межбанковских платежей SWIFT.

По сведениям газеты Financial Times, Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов в страны Евросоюза. По сведениям издания, около 40% импорта природного газа в ЕС и почти треть импорта сырой нефти приходится на РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Санкции Евросоюза против России отразятся на европейских странах из-за инфляции и давления на цены в сфере энергетики, говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии.

В документе сообщается, что после удара пандемии коронавируса страны ЕС столкнулись с новой неопределенностью в связи с украинским кризисом. К этому добавились уже ранее существующие проблемы – инфляция и высокие цены на энергоносители.

«Наши санкции неизбежно будут иметь негативные последствия для экономики. Но это цена, которую стоит заплатить за защиту демократии и мира», – передает ТАСС со ссылкой на заявление.

Представитель Министерства экономики Германии Роберт Зеверин заявил, что у ведомства нет данных о невыполнении Россией своих обязательств по поставкам энергоносителей.

«У нас пока нет никаких указаний на то, чтобы Россия не выполняла свои обязательства по контрактам на поставку сырья», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он ответил на просьбу подтвердить сообщения СМИ о том, что Россия якобы не поставляет обещанные партии угля.

Зеверин также сообщил, что Германия выделила финансовые средства трейдеру Trading Hub Europe на закупку для страны сжиженного газа.

«Могу подтвердить, что Германия выделила Trading Hub Europe финансовые средства для закупки», — сказал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что Европа столкнется с ущербом собственной экономике после введения санкций против России из-за начала военной операции на Украине. Ее слова передает ТАСС.

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«Я прекрасно понимаю, что эти санкции ударят и по нашей экономике тоже. Я это знаю. Мы жили два года в условиях пандемии и сейчас очень надеялись заняться экономикой и социальной сферой. Однако я уверена, что европейцы прекрасно понимают, что нам нужно противостоять этой агрессии», — заявила председатель ЕК на внеочередной пленарной сессии Европарламента, где обсуждались геополитические вопросы.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что антироссийские ограничения являются «защитой свободы» европейцев, однако они навредят и самому региону и за них нужно будет заплатить «свою цену».

«Но это определяющий момент, и эту цену мы готовы заплатить. Инвестиции, которые мы вложим сегодня, завтра сделают нас более независимыми», — сказала глава ЕК.

Она добавила, что в первую очередь речь идет о независимости от экспорта энергоносителей из России.

По ее словам, европейские страны «больше не могут полагаться на угрожающего ей поставщика», поэтому ЕС нашел альтернативные источники поставок топлива. В частности, Европа рассчитывает на Норвегию и ее сжиженный природный газ (СПГ) и намерена строить газовые интерконнекторы (конструкции, которые позволяют осуществлять обмен топливом). Вместе с тем фон дер Ляйен заявила, что настоящей энергетической независимости региону удастся добиться только после перехода на возобновляемые источники энергии и водород.

«Газпром» 28 февраля сообщил, что Европа потратила весь газ, который был закачан компанией в подземные хранилища летом 2021 года. По состоянию на 26 февраля объем топлива в подземных газовых хранилищах (ПХГ) был на 21,5 процента меньше прошлогоднего уровня.

Всего остаток в ПХГ Европы составляет 29,5 процента, в Германии хранилища опустели более чем на 70 процентов, во Франции — более чем на 77 процентов. Премьер-министр Италии Марио Драги 1 марта заявил, что страна может справиться с прекращением поставок российского газа в краткосрочной перспективе, однако в случае полного отказа от топлива из России следующие зимы будут более трудными.

Второй пакет санкций Евросоюза затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Утверждённый сегодня пакет массивных целевых санкций показывает единство ЕС. Этот пакет включает финансовые санкции, направленные против 70% российского банковского рынка и ключевых госкомпаний, в том числе оборонных», — написала она в Twitter.

По её словам, другим важным компонентом санкционного пакета станет рестрикция в энергетической сфере.

«Наш экспортный запрет ударит по нефти, делая невозможным для России модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые дали России экспортные доходы в размере €24 млрд в 2019 году», — отметила фон дер Ляйен.

Ранее страны Евросоюза согласовали санкции в отношении России в финансовом, энергетическом, транспортном секторах, а также по визовым вопросам.

Санкции Евросоюза в отношении России носят нелегитимный и необоснованный характер. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в ходе переговоров с генсеком внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино.

«С российской стороны был подчёркнут нелегитимный и необоснованный характер таких односторонних мер, которые способны лишь усугубить и без того тяжёлую ситуацию в российско-есовских отношениях», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД России подчеркнули, что подобные действия неизбежно встретят ответные шаги с российской стороны.

Ранее страны Евросоюза согласовали санкции в отношении России в финансовом, энергетическом, транспортном секторах, а также по визовым вопросам.

Также в силу вступили ограничения ЕС за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, обнародован список фигурантов.

Под санкции попали глава Минобороны Сергей Шойгу, официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр экономического развития Максим Решетников, главный редактор МИА «Россия сегодня» и Russia Today Маргарита Симоньян.

До этого Европейский союз официально принял санкции за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. В частности, под санкции попал 351 депутат Госдумы.

Подача российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме, сообщили в компании «Газпром», передают «Известия».

Отмечается, что поставки происходят в соответствии с заявками европейских потребителей. На 1 марта речь идет о 109,6 миллиона кубометров.

Ранее стало известно, что «Газпром» и Монголия начали проектировать новый газопровод «Союз — Восток». Планируется, что через него газ из России будет поставляться в Китай.

24 февраля после объявления президентом России Владимиром Путиным спецоперации на Донбассе цены на газ в Европе повысились на 35%. При этом на следующий день 25 февраля стоимость мартовских фьючерсов снизилась более чем на 15%, достигнув $1 тысячи 320 за тысячу кубометров.

Цена газа в Европе побила исторический рекорд, зафиксированный в декабре прошлого года.

В среду, 2 марта, в ходе торгов за тысячу кубометров просили почти 2230 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Потом цена газа опустилась ниже 2 тысяч долларов.

Тем временем власти Швейцарии заявили, что компания — оператор «Северного потока — 2» должна подать заявление о банкротстве, уточнив, что Nord Stream 2 AG стала неплатежеспособной из-за санкций США». Компания не может продолжать работу, и все ее сотрудники в числе 106 человек должны быть уволены.

В свою очередь Nord Stream 2 AG не подтверждает сообщения о начале процедуры банкротства, она только проинформировала власти Швейцарии о вынужденном расторжении контрактов с персоналом.

О причинах говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов:

«Действительно, ситуация сейчас на европейских фондовых биржах близка к панической, и это обусловлено целым набором ожиданий, и ожиданий самых негативных. Мы знаем, что буквально несколько дней назад Борис Джонсон официально заявлял, что Европе целесообразно бы отказаться от российской нефти и газа, а постепенно такие заявления начинают подхватываться другими политическими деятелями ЕС, и такие же слова звучат и в США. Мы видим, как ухудшается ситуация на Украине, она пока не имеет никаких признаков к стабилизации, и думаю, что высокие цены — это реакция трейдеров, которые всерьез опасаются принятия политического решения странами Европы отказаться от закупок российского газа, пусть даже и на временной основе. Я уверен, что в текущем положении «Газпром» будет выполнять свои обязательств до конца, но в случае принятия политических решений руководством европейских стран тут наступает элемент форс-мажора. Безусловно, если такая ситуация произойдет, то это будет очень тяжелый удар как для европейских потребителей, так и для «Газпрома», и дальше уже ход событий трудно предсказывать».

В «Газпроме» сообщения о возможном банкротстве Nord Stream 2 AG пока никак не прокомментировали.

«Истерическая реальность» пока делает невозможным запуск «Северного потока — 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Истерическая реальность пока делает это (запуск. — RT) невозможным. В настоящее время отменена сертификация проекта», — сказал он.

Песков назвал неблагодарным делом выстраивать в настоящее время прогнозы.

«Всё-таки будем надеяться на то, что истерика — она неминуемо когда-то проходит, и потом уже место истерики занимает трезвая оценка ситуации», — сказал он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что инфраструктура газопровода «Северный поток — 2» готова, она никуда не денется, экономическая целесообразность говорит о необходимости скорейшего запуска этого объекта. Так он ответил на вопрос о том, можно ли говорить, что проект практически умер в связи с санкциями.

Директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин, отвечая на вопрос о возможных прогнозах, до какого предела может подняться стоимость фьючерсов на газ, ответил, что пока что-либо предположить сложно. Он добавил, что возможные риски рынком уже закладываются. Об этом он рассказал в комментарии «Звезде».

«Рынок реагирует на риски того, что Европа может действительно попытаться уже в предстоящую зиму как-то обойтись без российского газа. То есть это еще пока не точно, пока - вот завтра - будут даны какие-то рекомендации, как это можно реализовать. Но эти риски рынок уже закладывает», - сообщил эксперт.

Пикин отметил, что уровень запасов в европейских хранилищах продолжает снижаться. Соответственно, объемы, необходимые для их пополнения, пропорционально увеличиваются и «потребность в газе не снижается».

«Хранилища, понятно, все ниже и ниже опускаются. Объемы, которые необходимо будет закачивать предстоящим летом, все только растут. Потребность в газе не снижается. Поэтому эти риски закладываются», - рассказал Сергей Пикин.

Он добавил, что возможен и более высокий уровень фьючерсов на газовые поставки с учетом возможных рисков.

«Если эти риски начнут реализовываться, то мы уйдем к трем и выше тысячам долларов, вот, собственно говоря. Если ситуация в ближайшую (условно) неделю нормализуется во всех плоскостях - на Украине и в части европейской риторики, то снова опустимся», - отметил директор Фонда энергетического развития.

Он предположил, что в таком случае ценовая планка может составить от 1 000 до 1 500 долларов за кубометр газа. Также Пикин сообщил, что поставщики сжиженного газа «очень бурно реагируют на подобную цену» и «сейчас они активно ищут и в еще большем объеме пойдут в сторону Европы со своим сжиженным газом», что частично может всплеск цены погасить.

В контексте ответа на вопрос, будет ли повышение цены экономически более выгодным для России, Пикин ответил, что это возможно, потому что «повышение цен - это увеличение цен даже "Газпрома"».

Сергей Пикин обратил внимание, что «цена, которую мы видим, - это фьючерс на апрель месяц, но это не значит, что у "Газпрома" цена тоже в контрактах стала 2 000 долларов».