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4 часа назад

Раскрыта сумма госдолга России

Мария Иванова

В 2021 году государственный долг России вырос на 10,5 процента - на 1,981 триллиона рублей - и составил 18,1 процента от ВВП страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Счетную палату.

Раскрыта сумма госдолга России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам 2021 года госдолг России достиг 20 921,8 миллиарда рублей. Внутренний долг увеличился на 1 735,0 миллиарда рублей (на 11,8 процента) и составил 16 486,4 миллиарда рублей. Внешний долг в иностранной валюте вырос на 2,99 миллиарда долларов (на 5,3 процента) и достиг 59,7 миллиарда долларов.

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По информации Счетной палаты, за 2020 год российский госдолг вырос на 39,9 процента.

Из-за украинского кризиса ЕС и США ввели санкции против российского госдолга. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что такие санкции не несут системных рисков финансовой стабильности России, но могут вызывать краткосрочные колебания ликвидности.

«В целом у нас уровень государственного долга очень небольшой по международным меркам, один из самых низких. И то, что проводится бюджетная политика и госдолг находится в постоянно контролируемой зоне, - это не создает каких-то системных рисков финансовой стабильности», - подчеркивала глава ЦБ.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Владимир Путин,Банк России,Счетная палата,ЕС,
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