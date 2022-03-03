Экспорт газа с Украины временно запретили

Украина временно запретила экспорт газа со своей территории, в том числе и хранящегося в подземных газовых хранилищах (ПХГ) в режиме "таможенный склад". Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора "Укртрансгаза" - Оператора подземных газохранилищ Украины Сергей Перелома.
"Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме "таможенный склад", - написал он в четверг в Facebook.
Он подчеркнул, что ограничения введены приказом Минэнерго 3 марта в связи с проведением боевых действий на территории Украины.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. В этот же день украинский парламент ввел военное положение на территории Украины.