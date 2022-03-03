Экспорт газа с Украины временно запретили

Украина временно запретила экспорт газа со своей территории, в том числе и хранящегося в подземных газовых хранилищах (ПХГ) в режиме "таможенный склад". Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора "Укртрансгаза" - Оператора подземных газохранилищ Украины Сергей Перелома.

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"Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме "таможенный склад", - написал он в четверг в Facebook.

Он подчеркнул, что ограничения введены приказом Минэнерго 3 марта в связи с проведением боевых действий на территории Украины.