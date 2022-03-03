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6 часов назад

Экспорт газа с Украины временно запретили

ТАССТАСС

Украина временно запретила экспорт газа со своей территории, в том числе и хранящегося в подземных газовых хранилищах (ПХГ) в режиме "таможенный склад". Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора "Укртрансгаза" - Оператора подземных газохранилищ Украины Сергей Перелома.

Экспорт газа с Украины временно запретили
Фото: ТАССТАСС

"Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме "таможенный склад", - написал он в четверг в Facebook.

Транзит российского газа через Украину достиг максимума

Он подчеркнул, что ограничения введены приказом Минэнерго 3 марта в связи с проведением боевых действий на территории Украины.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. В этот же день украинский парламент ввел военное положение на территории Украины.

Экономика,Сергей Перелома,Владимир Путин,Верховная Рада,
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