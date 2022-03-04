Оценены потери Европы от антироссийских санкций

Европе для восстановления после коронавируса необходимо примерно $800 млрд, к этой сумме нужно добавить ещё $700 млрд, чтобы оценить потери европейской экономики от антироссийских санкций, заявил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, если «вынуть» даже $1 трлн из европейской экономики, то получится «большая дыра», пишет ИА SM-News.
Вынуть триллион долларов из европейской экономики — очень большая дыра на самом деле. Это очень серьёзно! У них сейчас в Европе, по самым скромным оценкам, если из долларов в евро пересчитывать, для нормального восстановления после ковида не хватает около 700 млрд евро. Это примерно $800 млрд. Давайте добавим сюда еще, наверное, $700 млрд. То есть дыра окажется в полтора триллиона, — пояснил Дробницкий.
Ранее Минторг США добавил более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений против РФ из-за российской военной операции на Украине. В частности, речь идёт об организациях и физических лицах из Эстонии, Казахстана, Латвии, Мальты, Сингапура, Словакии, Испании, Великобритании и самой России. Изменения в правила экспортного контроля вступят в силу с 9 марта, сообщается в уведомлении Федерального регистра.