Оценены потери Европы от антироссийских санкций

Вынуть триллион долларов из европейской экономики — очень большая дыра на самом деле. Это очень серьёзно! У них сейчас в Европе, по самым скромным оценкам, если из долларов в евро пересчитывать, для нормального восстановления после ковида не хватает около 700 млрд евро. Это примерно $800 млрд. Давайте добавим сюда еще, наверное, $700 млрд. То есть дыра окажется в полтора триллиона, — пояснил Дробницкий.