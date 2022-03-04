Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-2° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
58 минут назад

Американист оценил экономические потери Европы от антироссийских санкций

News.ruNews.ru

Европе для восстановления после коронавируса необходимо примерно $800 млрд, к этой сумме нужно добавить ещё $700 млрд, чтобы оценить потери европейской экономики от антироссийских санкций, заявил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, если «вынуть» даже $1 трлн из европейской экономики, то получится «большая дыра», пишет ИА SM-News.

Оценены потери Европы от антироссийских санкций
Фото: ReutersReuters

Вынуть триллион долларов из европейской экономики — очень большая дыра на самом деле. Это очень серьёзно! У них сейчас в Европе, по самым скромным оценкам, если из долларов в евро пересчитывать, для нормального восстановления после ковида не хватает около 700 млрд евро. Это примерно $800 млрд. Давайте добавим сюда еще, наверное, $700 млрд. То есть дыра окажется в полтора триллиона, — пояснил Дробницкий.

Ранее Минторг США добавил более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений против РФ из-за российской военной операции на Украине. В частности, речь идёт об организациях и физических лицах из Эстонии, Казахстана, Латвии, Мальты, Сингапура, Словакии, Испании, Великобритании и самой России. Изменения в правила экспортного контроля вступят в силу с 9 марта, сообщается в уведомлении Федерального регистра.

Экономика,Дмитрий Дробницкий,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители