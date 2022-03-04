В России резко вырос спрос на сахар

Резкий рост спроса на сахар в ряде регионов России зафиксировала компания Х5 Group, управляющая сетями «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Чижик». В некоторых магазинах «Пятёрочка» в итоге решено ввести ограничения на объём покупок. Об этом сообщили в компании в пятницу, 4 марта, передаёт ТАСС.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

По информации компании, поставщики располагают достаточными запасами продукции, но не успевают фасовать сахар для поставок в розничные сети. Таким образом, повторяется ситуация, сложившаяся в марте 2020 года, при начале распространения коронавируса.

Для того чтобы сахар постоянно был на полках, в торговой сети «Пятёрочка» в ряде регионов магазины ограничивают большие закупки сахара. <...> В случае если мы увидим резкий рост спроса и признаки спекуляции в отношении других товаров, мы можем распространить подобную меру на другие категории и торговые сети Х5, — сообщили в компании.

Ранее россиян заверили в том, что дефицита отечественных продуктов не будет. По словам председателя правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, проблемы могут появиться лишь с зарубежной продукцией, такой как овощи, фрукты, алкоголь.