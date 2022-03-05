Всемирный банк подготовил Украине огромный кредит

Всемирный банк подготовил кредит Украине на сумму в 500 миллионов долларов и прорабатывает пакет дополнительной помощи в размере 200 миллионов долларов. Об этом стало известно по итогам разговора президента ВБ Дэвида Мэлпасса с Владимиром Зеленским.

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«Президент Мэлпасс отметил, что заем увеличивается за счет гарантий двусторонних партнеров, включая Нидерланды и Швецию, что позволяет довести общий объем поддержки почти до 500 миллионов долларов», - передает РИА Новости сообщение банка.

Глава ВБ также сообщил, что банк работает над подготовкой новых и реструктуризацией существующих проектов для оказания дополнительной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов к концу марта.