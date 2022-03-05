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3 часа назад

ЦБ ввел новые ограничения на вывод валюты за рубеж

Lenta.ruLenta.ru

Центробанк ввел новые ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы ЦБ Юрия Исаева. Теперь перечислять супругам и близким родственникам можно будет не больше пяти тысяч долларов в месяц.

Переводить иностранную валюту российским резидентам разрешается на зарубежные счета супругов, а также родителей, детей, дедушек, бабушек и внуков, включая усыновителей и усыновленных.

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Нынешнее ограничение стало очередной мерой ЦБ и финансовых властей, направленной на сохранение в стране иностранной валюты в условиях санкций, введенных западными странами. Они, в частности, включают блокировку валютных резервов ЦБ, номинированных в долларах, евро, фунтах и иенах, и запрет на операции с ними.

Экономика,Видео,Юрий Исаев,Коммерсант,
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