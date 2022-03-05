ЦБ ввел новые ограничения на вывод валюты за рубеж

Центробанк ввел новые ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы ЦБ Юрия Исаева. Теперь перечислять супругам и близким родственникам можно будет не больше пяти тысяч долларов в месяц.

Переводить иностранную валюту российским резидентам разрешается на зарубежные счета супругов, а также родителей, детей, дедушек, бабушек и внуков, включая усыновителей и усыновленных.