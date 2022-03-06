В России нашли альтернативу доллару

«С одной стороны, золото торгуется на мировом рынке в долларах, и в некотором смысле покупка металла может считаться опосредованным вложением в иностранную валюту и, следовательно, способом уйти от риска обесценивания рубля. С другой стороны, недостатком таких вложений является то, что золото, будучи биржевым товаром, может серьезно меняться в стоимости. Валюты же в целом как инструмент обладают большей стабильностью», – сказал Сосновский.