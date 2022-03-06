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1 час назад

В России нашли альтернативу доллару

Елена Прошина

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский рассказал, какие валюты могут послужить заменой американскому доллару. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В России нашли альтернативу доллару
Фото: ТАССТАСС

По его словам, гражданам России следует обратить внимание на юань. Сосновский при этом подчеркнул, что с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть некоторые трудности. Он уточнил, что юань в настоящий момент более ликвиден, чем евро или доллар, и россияне могут хранить свои сбережения в этой валюте.

При этом Сосновский заявил, что швейцарский франк предпочтительней юаня в более долгосрочном плане, так как валюта укрепила свое положение на международном рынке. В этом плане экономика Китая «не столь диверсифицирована, как швейцарская, а также подвержена высоким геополитическим рискам», уточнил эксперт.

Кроме того, Сосновский рассказал, что покупка физического золота также может стать альтернативой американскому доллару. Он уточнил, что ранее в России не проявляли особого интереса к золоту в связи с необходимостью платить НДС в размере 20%, но теперь этот налог отменен. По его словам, отмена НДС превратила физическое золото в нормально торгующийся актив.

Доллар на Мосбирже поднялся выше 110 рублей

Экономика,Московская биржа,
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