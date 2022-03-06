В России нашли альтернативу доллару

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский рассказал, какие валюты могут послужить заменой американскому доллару. Об этом сообщает агентство «Прайм».

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По его словам, гражданам России следует обратить внимание на юань. Сосновский при этом подчеркнул, что с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть некоторые трудности. Он уточнил, что юань в настоящий момент более ликвиден, чем евро или доллар, и россияне могут хранить свои сбережения в этой валюте.

При этом Сосновский заявил, что швейцарский франк предпочтительней юаня в более долгосрочном плане, так как валюта укрепила свое положение на международном рынке. В этом плане экономика Китая «не столь диверсифицирована, как швейцарская, а также подвержена высоким геополитическим рискам», уточнил эксперт.