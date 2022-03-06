В России нашли альтернативу доллару

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский рассказал, какие валюты могут послужить заменой американскому доллару. Об этом сообщает агентство «Прайм».
По его словам, гражданам России следует обратить внимание на юань. Сосновский при этом подчеркнул, что с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть некоторые трудности. Он уточнил, что юань в настоящий момент более ликвиден, чем евро или доллар, и россияне могут хранить свои сбережения в этой валюте.
При этом Сосновский заявил, что швейцарский франк предпочтительней юаня в более долгосрочном плане, так как валюта укрепила свое положение на международном рынке. В этом плане экономика Китая «не столь диверсифицирована, как швейцарская, а также подвержена высоким геополитическим рискам», уточнил эксперт.
Кроме того, Сосновский рассказал, что покупка физического золота также может стать альтернативой американскому доллару. Он уточнил, что ранее в России не проявляли особого интереса к золоту в связи с необходимостью платить НДС в размере 20%, но теперь этот налог отменен. По его словам, отмена НДС превратила физическое золото в нормально торгующийся актив.