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56 минут назад

В США нашли способ покупать российскую нефть в обход санкций

Илья Родин

Бывший старший советник подразделения по санкциям Минфина США Брайан О’Тул заявил, что у Америки есть возможность покупки нефти из РФ в обход ограничительных мер посредством долларовых платежей через незатронутые банки. Об этом пишет РБК.

«Если компания покупает нефть у российского поставщика, она сможет перевести ему долларовый платеж через неподсанкционный банк в третьей стране, выступающий в качестве разрешенного посредника… Таким образом, подсанкционный банк сможет получать комиссионные от российского продавца за такие сделки», - рассказал эксперт.

Отмечается, что схемы обхода ограничений, так называемые

«U-образные транзакции» США использует на протяжении значительного времени.

В частности, американский Минфин проводил U-образные сделки с Ираном в в 1995–2008 годах и Кубой в 2016–2019.

В России нашли альтернативу доллару

Бывший президент Америки Барак Обама, уточнил Брайан О’Тул, дал разрешение кредитным организациям проводить долларовые платежи между заграничными поставщиками и кубинскими покупателями.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала полностью избавиться от зависимости от газа, нефти и угля из России. Этого необходимо достичь путем диверсификации, энергоэффективности и энергоперехода.

Экономика,Видео,Барак Обама,Казначейство США,Еврокомиссия,
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