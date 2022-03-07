США могут попросить Эр-Рияд увеличить объемы добычи нефти

Советники президента США Джо Байдена обсуждают возможность его визита в Саудовскую Аравию этой весной, чтобы попытаться убедить Эр-Рияд увеличить объемы добычи нефти. Об этом сообщил в воскресенье американский портал Axios.

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По словам его источников, американская сторона рассчитывает, что это "поможет поправить отношения и убедить королевство добывать больше нефти". Байден ранее критиковал власти королевства в свете убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Как констатируется в публикации, из-за повышения стоимости нефти "США приходится иначе расставлять свои приоритеты и потенциально пересматривать подход, при котором ключевое внимание уделяется правам человека".

По сведениям портала, Байден также, вероятно, посетит Японию, Испанию, Германию. Возможно, он также совершит визит в Израиль.

В материале приводится комментарий представителя Белого дома.

"Нам сейчас нечего объявить о зарубежной поездке, много из этого является преждевременными спекуляциями", - отметил он.