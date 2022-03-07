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1 час назад

СМИ: США могут попросить Эр-Рияд увеличить объемы добычи нефти

ТАССТАССиещё 1

Советники президента США Джо Байдена обсуждают возможность его визита в Саудовскую Аравию этой весной, чтобы попытаться убедить Эр-Рияд увеличить объемы добычи нефти. Об этом сообщил в воскресенье американский портал Axios.

США могут попросить Эр-Рияд увеличить объемы добычи нефти
Фото: ТАССТАСС

По словам его источников, американская сторона рассчитывает, что это "поможет поправить отношения и убедить королевство добывать больше нефти". Байден ранее критиковал власти королевства в свете убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Как констатируется в публикации, из-за повышения стоимости нефти "США приходится иначе расставлять свои приоритеты и потенциально пересматривать подход, при котором ключевое внимание уделяется правам человека".

По сведениям портала, Байден также, вероятно, посетит Японию, Испанию, Германию. Возможно, он также совершит визит в Израиль.

В материале приводится комментарий представителя Белого дома.

"Нам сейчас нечего объявить о зарубежной поездке, много из этого является преждевременными спекуляциями", - отметил он.

В публикации констатируется, что "санкции в отношении экспорта нефти из России, в том числе возможный запрет ее поставок в США, привел бы к росту цен в мире и вызвал бы рост инфляции" в Соединенных Штатах.

Экономика,Цена на нефть,Джамаль Хашкаджи,Джозеф Байден,
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