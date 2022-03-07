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1 час назад

В Германии опасаются непростой зимы без российского угля и газа

Газета.RuГазета.Ru

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек полагает, что грядущей зимой с энергоснабжением его страны могут возникнуть проблемы, если прекратятся поставки угля или газа из России. Об этом сообщает ТАСС.

Германии предсказали сложные времена без российского угля и газа
Фото: ТАССТАСС

"Мы сможем хорошо пережить весну и лето, однако я все еще немного беспокоюсь о следующей зиме", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что выступает за скорейший отказ от эксплуатации АЭС. По мнению Хабека, уголь тоже не "спасет" Германию, поскольку она зависит от его импорта.

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Ранее Хабек высказался против запрета на импорт энергоносителей из РФ. Он также заявил, что в Германии уже отчасти чувствуются последствия санкций против Российской Федерации.

Ранее немецкий экономист предрек Германии "очень плохой конец" при отказе от газа из России. Он пояснил, что в сложившейся ситуации "есть два варианта развития событий: плохой и очень плохой"

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