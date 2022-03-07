Германии предсказали сложные времена без российского угля и газа

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек полагает, что грядущей зимой с энергоснабжением его страны могут возникнуть проблемы, если прекратятся поставки угля или газа из России. Об этом сообщает ТАСС.

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"Мы сможем хорошо пережить весну и лето, однако я все еще немного беспокоюсь о следующей зиме", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что выступает за скорейший отказ от эксплуатации АЭС. По мнению Хабека, уголь тоже не "спасет" Германию, поскольку она зависит от его импорта.

Ранее Хабек высказался против запрета на импорт энергоносителей из РФ. Он также заявил, что в Германии уже отчасти чувствуются последствия санкций против Российской Федерации.

Ранее немецкий экономист предрек Германии "очень плохой конец" при отказе от газа из России. Он пояснил, что в сложившейся ситуации "есть два варианта развития событий: плохой и очень плохой"