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51 минуту назад

Цена барреля нефти марки Brent достигла $130 впервые с 2012 года

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Стоимость барреля нефти марки Brent превысила отметку $130 впервые с 2012 года, свидетельствуют данные торгов британской биржи ICE. По данным торгов, в 2:06 мск цена нефти Brent достигала примерно $130,3 , а максимальное же значение было $130,89. Исторический максимум цены нефти марки Brent был достигнут в 2008 году и составил свыше $143 за баррель.

Цена на нефть взлетела
Фото: ТАССТАСС

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года выросла на 3,37% и достигла $116,74 за баррель. До этого стало известно, что соединенные Штаты рассматривают введение запрета на импорт нефти из России. В начале марта президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы к новым товарным интервенциям для стабилизации мировых цен на нефть.

Он также уточнил, что Америка вместе с 30 странами высвобождает 60 миллионов баррелей нефти из резервов. Непосредственно Вашингтон решил высвободить 30 млн баррелей нефти из резерва в связи с военной операцией на Украине. Байден объяснил, что это решение призвано помочь в устранении значительных перебоев на рынке и с поставками.

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