Цена нефти Brent побила рекорд 2012 года

7 марта цена барреля нефти марки Brent достигла отметки в $130, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Фото: ТАСС ТАСС

Таким образом, преодолён пиковый показатель 2012 года, когда новость стоила $128 за баррель. По данным на 02:28 мск, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent достигала $129,06, превышая предыдущий показатель на 9,35%.

Апрельские фьючерсы нефти марки WTI подорожали на 9,68% и составили $126,12 за баррель. В 02:06 цена поднялась до $130,3. Максимальное значение было зафиксировано на уровне $130,89.

Исторический максимум стоимости нефти марки Brent был установлен в 2008 году и составил более $143 за баррель.

Планы США ограничить использование российской нефти могут «перекосить» мировые энергетические рынки. Об этом сообщил Дмитрий Песков. По его словам, такое ограничение, в случае реализации на практике, будет иметь довольно серьезные последствия.