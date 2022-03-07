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25 минут назад

Цена нефти Brent побила рекорд 2012 года

Елена Прошина

7 марта цена барреля нефти марки Brent достигла отметки в $130, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Цена нефти Brent побила рекорд 2012 года
Фото: ТАССТАСС

Таким образом, преодолён пиковый показатель 2012 года, когда новость стоила $128 за баррель. По данным на 02:28 мск, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent достигала $129,06, превышая предыдущий показатель на 9,35%.

Апрельские фьючерсы нефти марки WTI подорожали на 9,68% и составили $126,12 за баррель. В 02:06 цена поднялась до $130,3. Максимальное значение было зафиксировано на уровне $130,89.

Исторический максимум стоимости нефти марки Brent был установлен в 2008 году и составил более $143 за баррель.

Планы США ограничить использование российской нефти могут «перекосить» мировые энергетические рынки. Об этом сообщил Дмитрий Песков. По его словам, такое ограничение, в случае реализации на практике, будет иметь довольно серьезные последствия.

Ранее группа сенаторов США представила в Конгресс законопроект о введении запрета на импорт нефти из России в рамках санкций из-за специальной военной операции России на Украине.

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