Россия стала страной, против которой введено больше всего санкций

Российская Федерация стала страной, против которой мировым сообществом введено больше всего санкций. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сервис Castellum - глобальную базу данных по отслеживанию санкций.

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Уточняется, что с 22 февраля против РФ было введено 2778 новых санкций, всего - более 5,5 тысяч.

Как отмечает сервис, больше всего санкций в отношении России ввели США (1194), Канада (908), Швейцария (824), ЕС (766) и Франция (760). Значительная часть этих ограничений - индивидуальные.

По данным сервиса, второе место среди государств, против которых когда-либо вводились санкции, занимает Иран.

На третьем месте - Сирия, на четвертом - КНДР.

Пятерку с большим отрывом замыкает Венесуэла.

В разные периоды истории экономические и политические и санкции против РФ вводили США, Австралия, Канада, Южная Корея, Израиль, КНР, страны ЕС.

Среди причин, по которым вводились санкции против РФ - российская спецоперация на Украине, операция России в Сирии, строительство "Северного потока - 2", санкции МОК против спортсменов, обвинение России во "вмешательстве" в президентские выборы 2016 года в США, якобы имевшее место отравления блогера Алексея Навального. МИД РФ неоднократно отрицал обвинения, выдвинутые против Москвы и заявлял, что санкции контрпродуктивны для тех, кто решился их ввести.