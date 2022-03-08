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34 минуты назад

Castellum: Россия стала страной, против которой введено больше всего санкций

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Российская Федерация стала страной, против которой мировым сообществом введено больше всего санкций. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сервис Castellum - глобальную базу данных по отслеживанию санкций.

Россия стала страной, против которой введено больше всего санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что с 22 февраля против РФ было введено 2778 новых санкций, всего - более 5,5 тысяч.

Как отмечает сервис, больше всего санкций в отношении России ввели США (1194), Канада (908), Швейцария (824), ЕС (766) и Франция (760). Значительная часть этих ограничений - индивидуальные.

По данным сервиса, второе место среди государств, против которых когда-либо вводились санкции, занимает Иран.

На третьем месте - Сирия, на четвертом - КНДР.

Пятерку с большим отрывом замыкает Венесуэла.

В разные периоды истории экономические и политические и санкции против РФ вводили США, Австралия, Канада, Южная Корея, Израиль, КНР, страны ЕС.

Среди причин, по которым вводились санкции против РФ - российская спецоперация на Украине, операция России в Сирии, строительство "Северного потока - 2", санкции МОК против спортсменов, обвинение России во "вмешательстве" в президентские выборы 2016 года в США, якобы имевшее место отравления блогера Алексея Навального. МИД РФ неоднократно отрицал обвинения, выдвинутые против Москвы и заявлял, что санкции контрпродуктивны для тех, кто решился их ввести.

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