Страны Запада вводят санкции в отношении России, поскольку считают ее экономику слабой. Об этом пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на аналитика компании Goldmoney Holding.

В статье подчеркивают, что российская экономика относительно здорова и стабильна. Подоходный налог равен 13%, регулирование бизнеса небольшое, а задолженность государственного сектора составляет менее 20%.

В Goldmoney Holding напомнили, что Российской Федерации еще в 2014 году удалось диверсифицировать свои финансовые резервы, уменьшив их объем в долларах и увеличив доли в евро, юанях и золоте. В 2022 году стоимость золота в долларах и евро выросла на 60% и 73%. По мнению аналитика, это указывает на эффективность решений Центрального банка России.

В Goldmoney Holding считают, что антироссийские санкции могут оказать обратный эффект, который спровоцирует падение системы евро, в то время как заморозка активов РФ может негативно отразиться на банках Европы. Эксперт выразил мнение, что в случае увеличения цен на российские нефть и газ, системе центральных банков Еврозоны, вероятно, придется спасать европейские банки.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон рассчитывает ввести новые санкции против России 15 марта.