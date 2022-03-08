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1 час назад

Американцев предупредили о последствиях санкций против России

Илья Родин

Видные американские финансисты заявили, что направленные на уничтожение экономики России санкции с высокой долей вероятности обернутся непредсказуемыми последствиями для западных стран. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на издание The Hill.

Американцев предупредили о последствиях санкций против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Америка и Европа хотят, как можно сильнее наказать Россию и недвусмысленно дают понять, что ведут против нее экономическую войну», - констатировал бывший помощник министра финансов США Дэниел Глейзер.

Он полагает, что возможные последствия, даже достаточно тяжелые, не стоят на первом месте для западных государств.

Основатель макроэкономической консалтинговой фирмы Ziemba Insights Рэйчел Зиемба заметила, что введенные против Москвы ограничительные меры имеют поистине беспрецедентный характер и создают определенные риски для экономики США.

«Американцы прочувствуют на себе влияние антироссийских санкций в виде резкого роста цен на топливо и продукты», - заявила она.

Спецпредставитель США по климату Джон Керри заявил ранее, что Америка продолжит противостояние с Россией, при том, что в Вашингтоне хорошо понимают - за это придется заплатить так или иначе.

«Мы должны делать именно то, что сейчас делает президент Джо Байден и наши союзники – противостоять. У этого может быть цена, и мы видим, что рынок энергетики сейчас переживает турбулентность», - сказал Керри.

Отмечается, что по вопросам международной повестки он высказался на открытии международной энергетической конференции CERAWeek в американском Хьюстоне.

Экономика,Джозеф Байден,Джон Керри,
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