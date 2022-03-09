Крупнейшие российские банки введут вклады в юанях

В ближайшее время продуктовую линейку крупнейших российских банков могут пополнить вклады в китайских юанях. Так, ВТБ, на который наложены жесткие санкции США, с 9 марта приступает к открытию вкладов в китайской валюте с доходностью 8% годовых на срок от трех месяцев до полугода, сообщает «Коммерсант».

Через ВТБ-онлайн россияне смогут открыть вклад на сумму от 100 юаней (около 1674 рубля по курсу ЦБ на 6 марта), в отделениях — от 500 юаней. В настоящее время китайский АйСиБиСи-банк, работающий в России, предоставляет вклады до востребования и срочные вклады.

Альфа-банк также рассматривает возможность открывать расчетные счета и вклады в юанях для массового розничного сегмента. В числе кредитных организаций, которые также прорабатывают этот вопрос, - МКБ, банк «Дом.РФ», МТС-банк, «Уралсиб» и банк «Зенит».

В МТС-банке сообщили, что спрос на юани является повышенным.

«С учетом ограничений по расчетам в долларах, наложенных на санкционные банки, счета в юанях в ближайшем будущем будут набирать популярность. Сейчас в ситуации низкой ликвидности денежный рынок по юаню практически отсутствует, но мы ожидаем его восстановления в ближайшее время»,— указали там.

По словам заместителя председателя правления банка «Зенит» Натальи Тутовой, в банке зафиксировано увеличение спроса клиентов на продукты в альтернативных валютах.

В Росбанке допускают введение счетов и вкладов в юанях, однако там подчеркивают, что решение будет принято в зависимости от рыночной ситуации.