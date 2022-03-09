Одна из крупнейших компаний США Amazon прекращает отправку товаров в Россию. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

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Amazon также перекрывает доступ из России к своему стриминговому сервису Prime Video.

Amazon - одна из крупнейших мировых компаний, осуществляющая дистанционную торговлю товарами в большей части мира. Ранее от приема новых клиентов из России отказалось Amazon Web Services - подразделение компании, оказывающее услуги в сфере облачных вычислений.