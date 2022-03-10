ЕС начнёт отказываться от покупки у РФ нефти, газа и угля

Евросоюз станет постепенно отказываться от покупки у России нефти, газа и угля. При этом точные сроки не указываются в проекте декларации саммита ЕС в Версале, сообщает Reuters.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Агентство отмечает, что неформальный саммит лидеров стран ЕС пройдёт в Версале 10–11 марта. Стратегия, изложенная в уже подготовленном проекте декларации, объясняется тем, что Евросоюз оказался в ситуации, когда растут нестабильность, стратегическая конкуренция и угрозы безопасности.

Мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год, — цитирует агентство проект документа.