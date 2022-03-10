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1 час назад

Reuters: ЕС начнёт отказываться от покупки у РФ нефти, газа и угля

News.ruNews.ru

Евросоюз станет постепенно отказываться от покупки у России нефти, газа и угля. При этом точные сроки не указываются в проекте декларации саммита ЕС в Версале, сообщает Reuters.

ЕС начнёт отказываться от покупки у РФ нефти, газа и угля
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Агентство отмечает, что неформальный саммит лидеров стран ЕС пройдёт в Версале 10–11 марта. Стратегия, изложенная в уже подготовленном проекте декларации, объясняется тем, что Евросоюз оказался в ситуации, когда растут нестабильность, стратегическая конкуренция и угрозы безопасности.

Мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год, — цитирует агентство проект документа.

Ранее стало известно, что Европейский союз ввёл четвёртый пакет санкций против России. Под рестрикции попали 14 отечественных бизнесменов и члены их семей, а также 146 сенаторов. Среди лиц, включённых в санкционный список, значатся президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов. Кроме того, введены ограничения на экспорт морского оборудования в РФ.

Экономика,Михаил Полубояринов,Михаил Осеевский,Аэрофлот,ЕС,
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