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47 минут назад

Володин назвал недопустимым искусственное повышение цен под прикрытием санкций

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал недопустимым искусственное повышение цен под прикрытием санкций, когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин назвал недопустимым искусственное повышение цен
Фото: ТАССТАСС

При этом он допустил, что в условиях санкций против России некоторые товары в стране могут подорожать.

«Например, за счет повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств», — пояснил он.

Как считает Володин, российские поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет, поэтому в таком случае рост цен носит необоснованный характер.

Володин сообщил, что 10 марта на пленарном заседании Государственной Думы будет обсуждаться этот вопрос с участием главы Федеральной антимонопольной службы.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) договорилась с крупнейшими продуктовыми ретейлерами об ограничении цен.

Экономика,Вячеслав Володин,ФАС России,Госдума,
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