Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал недопустимым искусственное повышение цен под прикрытием санкций, когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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При этом он допустил, что в условиях санкций против России некоторые товары в стране могут подорожать.

«Например, за счет повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств», — пояснил он.

Как считает Володин, российские поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет, поэтому в таком случае рост цен носит необоснованный характер.

Володин сообщил, что 10 марта на пленарном заседании Государственной Думы будет обсуждаться этот вопрос с участием главы Федеральной антимонопольной службы.