Китай отказался поставлять в Россию запчасти для самолетов

Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Говорит Москва» со ссылкой на заявление начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова.
Отмечается, что отечественные перевозчики будут искать возможности поставок авиазапчастей в других странах, например в Турции или Индии.
Ранее в марте Росавиация перевела в российский реестр около 180 самолетов отечественных авиакомпаний, среди которых — «Аэрофлот», «Победа», Utair.
Ранее Минтранс разработал проект постановления правительства, который может помочь сохранить в стране парк самолетов иностранного производства, несмотря на западные санкции. Так, предлагается разрешать возвращать иностранные борты лизингодателям только при получения одобрения специальной правительственной комиссии по импортозамещению, которую возглавляет вице-премьер Юрий Борисов.