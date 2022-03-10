Китай отказался поставлять в Россию запчасти для самолетов

Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Говорит Москва» со ссылкой на заявление начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова.

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Отмечается, что отечественные перевозчики будут искать возможности поставок авиазапчастей в других странах, например в Турции или Индии.

Ранее в марте Росавиация перевела в российский реестр около 180 самолетов отечественных авиакомпаний, среди которых — «Аэрофлот», «Победа», Utair.