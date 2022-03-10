Лавров: Россия сама позаботится о своей экономике

Россия в состоянии сама позаботиться о своей экономике в условиях санкций, власти страны этим занимаются. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.