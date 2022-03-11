Почему санкции не поставят Россию на колени?

«Мы не сменили там режимы, а теперь хотим поставить на колени куда большую по размерам страну. Россия — огромное государство, у которого в распоряжении к тому же 1600 ядерных боеголовок. Поставить ее на колени — это просто нереальная, невыполнимая идея. Я не знаю, что в голове у тех людей, которые ее придумали», — отметил Сакс.