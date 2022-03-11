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1 час назад

Американский экономист пояснил, почему санкции не поставят Россию на колени

Елена Прошина

Экономист Джеффри Сакс из США считает, что санкции против России не добьются своих целей и ударят исключительно по Западу, сообщает РИА Новости.

Почему санкции не поставят Россию на колени?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он заявил, что не вверит в эффективность введенных ограничительных мер против РФ.

«Я прогнозирую другое развитие событий: значительные негативные последствия для экономики всего остального мира, кроме России», — сказал специалист.

Он назвал санкции типичным инструментом внешней политики Вашингтона. При том, что, ограничения часто используют, меры редко срабатывают, указывает Сакс. В качестве примера экономист привел санкции против Ирана, Северной Кореи и Венесуэлы. Ограничения против этих стран, по мнению эксперта, «с треском провалились».

«Мы не сменили там режимы, а теперь хотим поставить на колени куда большую по размерам страну. Россия — огромное государство, у которого в распоряжении к тому же 1600 ядерных боеголовок. Поставить ее на колени — это просто нереальная, невыполнимая идея. Я не знаю, что в голове у тех людей, которые ее придумали», — отметил Сакс.

Он считает, что Россия «легко переживет» последствия введенных ограничений.

Экономика,Джеффри Сакс,
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