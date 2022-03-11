Эксперты спрогнозировали будущее экономики России

Опрошенные Банком России экономисты ожидают, что в 2022 году ВВП России вместо ожидавшегося в начале февраля роста на 2,4% сократится на 8% (медианный прогноз). Об этом сообщает РБК со ссылкой на первый макроэкономический консенсус-прогноз ЦБ с момента расширения западных санкций против России и распространения блокировок на резервы самого регулятора.

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«Значительный пересмотр консенсус-оценок отражает кардинальное изменение экономических условий, произошедшее за последние недели», — подчеркнул зампред ЦБ Алексей Заботкин.

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Он отметил, что меры, которые ЦБ принимает вместе с правительством, направлены на ограничение масштабов экономического спада. Диапазон оценок по ВВП 2022 года, представленных экономистами, — от минус 3,5 до минус 23%.

Согласно опросу ЦБ, долгосрочные темпы роста экономики России (в 2025–2029 годах) будут вблизи 1%. Некоторые из аналитиков предполагают, что в 2023 году российская экономика продемонстрирует рост на 10,4%, тогда как другие — что она снизится на 7,3%.

Согласно ожиданиям экономистов, курс американской валюты в среднем по 2022 году будет на уровне 110 рублей. Затем национальная валюта продолжит номинально ослабевать: в 2023 году курс достигнет 118,4 рубля за доллар и 120 рублей в 2024 году, полагают они.

Аналитики также поделились ожиданиями относительно ключевой ставки ЦБ. Они считают, что средний показатель за 2022 год вырастет на 9,8 п.п. в сравнении с февральскими ожиданиями и достигнет 18,9%. В 2023 году ставка будет в среднем на уровне 14,1%, а в 2024 году — 7,8%.

Согласно прогнозам «Центра развития» НИУ ВШЭ, инфляция по итогам года достигнет 20–30%, а ВВП сократится на 8–19%.

«Этот кризис связан с разрывом экономических цепочек, поэтому он проявится не сразу, а когда рассосутся накопленные материальные запасы. Это произойдет примерно через один-полтора квартала. Во втором квартале этого года стоит ожидать всплеска потребления на фоне ажиотажного спроса, а значит, падение пока не проявит себя в полной мере в статистике», — подчеркнул замдиректора центра Валерий Миронов.

Он также ожидает, что самые серьезные последствия для экономики будут ощущаться с третьего квартала этого года по третий квартал 2023 года. Главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец полагает, что уже к середине 2022 года инфляция будет на уровне 15–16% в годовом выражении. Авторы Telegram-канала MMI Market Sentiment Index сообщили, что уже в марте рост потребительских цен будет не меньше 10% в месячном выражении и 19–20% - в годовом.