Украина попросила у Европы российские деньги

Украина вместе с западными партнерами задумались о разработке механизма, который позволил бы конфисковать в пользу Киева арестованные в рамках санкций 415 миллиардов долларов российского Центробанка. О том, что Украина нацелилась на арестованные российские резервы рассказал первый замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин, его слова приводит РИА Новости.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

«По сути, этой суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери Украины», — предположил он и добавил, что будет искаться юридический механизм, который позволил бы в дальнейшем использовать эти средства для восстановления украинской экономики.

Сейчас потери страны по части инфраструктуры оцениваются в 119 миллиардов рублей.

В недавнем интервью агентству Bloomberg заместитель главы Нацбанка страны Сергей Николайчук рассказывал о сокращении экономики вдвое. Наши предварительные оценки свидетельствуют, что наш суточный ВВП в настоящее время составляет лишь половину от нормального объема», — пояснил он.