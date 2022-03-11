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24 минуты назад

Украина попросила у Европы российские деньги

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Украина вместе с западными партнерами задумались о разработке механизма, который позволил бы конфисковать в пользу Киева арестованные в рамках санкций 415 миллиардов долларов российского Центробанка. О том, что Украина нацелилась на арестованные российские резервы рассказал первый замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин, его слова приводит РИА Новости.

Украина попросила у Европы российские деньги
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

«По сути, этой суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери Украины», — предположил он и добавил, что будет искаться юридический механизм, который позволил бы в дальнейшем использовать эти средства для восстановления украинской экономики.

Сейчас потери страны по части инфраструктуры оцениваются в 119 миллиардов рублей.

В недавнем интервью агентству Bloomberg заместитель главы Нацбанка страны Сергей Николайчук рассказывал о сокращении экономики вдвое. Наши предварительные оценки свидетельствуют, что наш суточный ВВП в настоящее время составляет лишь половину от нормального объема», — пояснил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации, целью которой, по его словам, должна быть «денацификация и демилитаризация» Украины. Страны Запада в ответ на решение ввели санкции в отношении российской экономики, которые касаются крупных банков, организаций и частных лиц — бизнесменов и представителей власти. Кроме того, были заморожены активы российского ЦБ.

Экономика,Денис Кудин,Сергей Николайчук,Владимир Путин,
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