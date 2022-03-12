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1 час назад

Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова

Lenta.ruLenta.ru

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинги Киева и Харькова с «Caa1» до «Caa3». Об этом в субботу, 12 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление агентства.

Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Moody's Investors Service сегодня понизило долгосрочные рейтинги эмитента Киева и Харькова (в местной и иностранной валюте) до "Caa3" с "Caa1», — говорится в заявлении.

Отмечается, что рейтинги этих украинских городов помещены на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.

Ранее Moody's объявило о понижении рейтингов 13 российских регионов, а также городов Краснодар, Омск и Волгоград. Среди субъектов, чья способность исполнять обязательства поставлена под сомнение, есть Москва и Санкт-Петербург.

Экономика,Moody's,
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