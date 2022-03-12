Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинги Киева и Харькова с «Caa1» до «Caa3». Об этом в субботу, 12 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление агентства.

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«Moody's Investors Service сегодня понизило долгосрочные рейтинги эмитента Киева и Харькова (в местной и иностранной валюте) до "Caa3" с "Caa1», — говорится в заявлении.

Отмечается, что рейтинги этих украинских городов помещены на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.