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2 часа назад

WSJ: в США заморозили вклады Абрамовича в хедж-фондах

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Вклады российского бизнесмена Романа Абрамовича в хедж-фондах США были заблокированы после того, как Великобритания ввела в отношении него санкции. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В США заморозили вклады Абрамовича в хедж-фондах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, компания SS&C Globe Op, ориентированная на администрирование инвестиционных фондов, отправила уведомление одной из фирм, которую якобы финансирует россиянин.

В тексте документа говорится, что в настоящее время связанные с Абрамовичем счета заблокированы, их использование при осуществлении транзакций. Источники издания утверждают, что похожие уведомления получили и другие хедж-фонды.

10 марта Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список. Было объявлено, что активы российского бизнесмена королевстве будут заморожены. При этом футбольный клуб «Челcи», который предприниматель приобрел в 2003 году за £140 млн, получил лицензию, дающую право продолжать осуществлять связанную с футболом деятельность.

В конце февраля Абрамович передал руководство клуба попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил о том, что из-за санкций принял решение продать команду. Также бизнесмен заявил, что не намерен просить о возврате долга клуба в размере 1,51 млрд фунтов.

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