Правительство России оперативно формирует необходимые изменения в законодательстве, чтобы сохранить рабочие места на рынке труда. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, ее цитирует РИА Новости.

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На заседании межведомственной рабочей группы по реагированию на ситуацию на рынке труда Голикова назвала способ сохранить рабочие места в России. По ее словам, следует работать на опережение.

«Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость наших граждан», — призвала вице-премьер.