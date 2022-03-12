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1 час назад

Голикова назвала способ сохранить рабочие места в России

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Правительство России оперативно формирует необходимые изменения в законодательстве, чтобы сохранить рабочие места на рынке труда. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, ее цитирует РИА Новости.

Голикова назвала способ сохранить рабочие места в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На заседании межведомственной рабочей группы по реагированию на ситуацию на рынке труда Голикова назвала способ сохранить рабочие места в России. По ее словам, следует работать на опережение.

«Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость наших граждан», — призвала вице-премьер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что борьба с безработицей на фоне приостановки деятельности ряда зарубежных компаний является приоритетом для правительства. По его словам, иностранные инвесторы действительно уходят, поэтому профильным министерствам необходимо в ближайшее время представить ряд мер, направленных на поддержание занятости населения.

Экономика,Татьяна Голикова,Дмитрий Песков,Правительство РФ,
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