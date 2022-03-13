Названы меры выравнивания курса рубля

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов назвал меры по выравниванию курса рубля в текущей экономической ситуации. Он пояснил, что в настоящее время требуется введение мягкого валютного регулирования, передает агентство «Прайм».

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Курс доллара и евро продолжает расти, несмотря на поддержку российской валюты со стороны правительства и Банка России, указал эксперт. Если ограничения на продажу валютной выручки резидентов и повышение ключевой ставки не приносит ожидаемых результатов, то есть иные методы, их обозначил еще в 2015 году экономист Михаил Юрьев в статье «Как выйти из кризиса», добавил он.

«Требуется введение мягкого валютного регулирования. В том числе, запрет на депозиты и кредитование в иностранных валютах», — отметил Тузов. Он также заявил, что необходим запрет на валютные спекуляции, а резидентов следует обязать продавать сто процентов валютной выручки.

Покупку валюты следует разрешить лишь для расчетов по сделкам и договорам, полагает экономист. Он заключил, что высказанные семь лет назад подобные предложения продолжают оставаться актуальными.