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12 минут назад

Das Erste: в ФРГ спрогнозировали последствия отказа от российского газа

Газета.RuГазета.Ru

Отказ от импорта российского газа может грозить Германии переносом производства за рубеж и дефицитом топлива для отопления.

В Германии спрогнозировали последствия отказа от российского газа
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на статью журналиста Веры Вольфсккампф для издания Das Erste.

По словам автора, к обретению ФРГ независимости от российских энергоносителей ведут лишь два пути: резкое прекращение поставок или полная замена российского топлива. При этом второй вариант займёт некоторое время, отмечает журналист.

Публицист также заявила, что без объёмных вложений у Европы не получится отказаться от российского сырья, составляющего 40% от всего потребления на континенте.

Как рассказал экономист Георг Захманн, поставками природного газа из других стран можно заменить лишь половину этого объёма. Но сейчас нет такой возможности: в Германии ещё нет терминалов для приёма сжиженного топлива, а на их строительство уйдёт несколько лет. Захманн подчеркнул, что вторую половину российских поставок вообще не удастся заменить, поэтому придётся экономить.

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