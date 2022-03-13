Германия не нашла способ отказаться от российской нефти

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что его страна, "если получится", сможет к концу текущего года полностью отказаться от импорта российского угля и почти полностью - нефти. С газом, по словам немецкого министра, "все сложнее", поскольку Германия не располагает возможностями для приема СПГ. Немецкое правительство намерено ускорить строительство СПГ-терминалов, однако на это все равно требуется время, и к тому же мощности имеющихся проектов далеки от того, чтобы полностью заместить российские поставки.

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С нефтью, впрочем, тоже не все просто. На долю России приходится 32 процента немецкого импорта этого энергоносителя, что составляет порядка 27-30 млн тонн в год, и в Берлине, похоже, пока нет ясного понимания, чем можно заменить эти объемы. Некоторые эксперты и экоактивисты предлагают, например, перейти в режим жесткой экономии - продлить введенный во время пандемии режим работы "на удаленке", ограничить скорость на автобанах, ввести "безавтомобильные воскресенья" и прочие подобные меры. По подсчетам организации "Гринпис", все это позволит Германии отказаться от примерно трети закупаемой в России нефти.

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Немецкий минфин, в свою очередь, считает, что необходимо возобновить добычу в Северном и Балтийских морях. По мнению главы ведомства Кристиана Линднера, собственная нефть не только снизит зависимость от России, но и позволит сдержать рост цен на топливо. Однако существенно нарастить добычу у Германии вряд ли получится. Подтвержденные запасы нефти на территории страны не превышают 20 миллионов тонн - меньше годового объема российских поставок.

По словам главы немецкого Союза среднего бизнеса Томаса Маркуса Йергера, скакнувшая за последнее время выше двух евро цена на бензин и дизель стала "неподъемной" для многих предприятий. Йергер требует от государства принять срочные меры - сдержать рост цен, снизить налог на топливо или начать выплачивать бизнесу компенсации. За снижение налога сейчас выступает и крупнейший оппозиционный блок ХДС/ХСС. Однако в правительстве эти идеи не разделяют - на подобные меры требуются деньги, которых и так в бюджете не хватает, особенно с учетом планов существенного повышения оборонного бюджета.

Согласно соцопросам, порядка 75 процентов жителей Германии поддерживают санкции против России, даже несмотря на то, что результатом может быть подорожание и дефицит энергоносителей. Однако в немецких соцсетях подобной бравады не ощущается. Там скорее царят негативные настроения, особенно среди тех, кто уже непосредственно столкнулся с проблемами из-за высоких цен на топливо. Это, например, "маятниковые мигранты", вынужденные каждый день ездить на работу за несколько десятков или даже сотен километров. При этом многие из них относятся к не самым обеспеченным слоям населения, по которым любой рост цен бьет в первую очередь.

Открытое недовольство начинают выражать немецкие водители грузовых автомобилей. В субботу они устроили протестную демонстрацию в Кельне, пригнав в центр города порядка пятисот машин. Обвинения при этом звучали не в адрес России, а в адрес собственного правительства.

"Цены на дизель слишком высокие - вы нас всех убьете!" - цитирует один из плакатов с этой демонстрации издание Kolner Stadt-Anzeiger.

Но несмотря на все это, в Германии есть и те, кто требует прямо сейчас ввести эмбарго на импорт российских энергоносителей - если не всех, то хотя бы нефти. Среди сторонников этой идеи есть достаточно известные политики и экономисты, а основным аргументом для них служит то, что Россия от подобного шага пострадает значительно сильнее Германии. Впрочем, у большей части политической и экономической элиты такой уверенности нет, так же, как нет ее и в правительстве. Роберт Хабек, например, уверен, что незамедлительное эмбарго приведет к экономическому кризу, инфляции и сотням тысяч безработных. И с этим мнением согласны даже его соратники по партии - немецкие "зеленые", несмотря на все свое отношение как к ископаемым источникам энергии, так и к России.