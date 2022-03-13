Германия не нашла способ отказаться от российской нефти

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что его страна, "если получится", сможет к концу текущего года полностью отказаться от импорта российского угля и почти полностью - нефти. С газом, по словам немецкого министра, "все сложнее", поскольку Германия не располагает возможностями для приема СПГ. Немецкое правительство намерено ускорить строительство СПГ-терминалов, однако на это все равно требуется время, и к тому же мощности имеющихся проектов далеки от того, чтобы полностью заместить российские поставки.
С нефтью, впрочем, тоже не все просто. На долю России приходится 32 процента немецкого импорта этого энергоносителя, что составляет порядка 27-30 млн тонн в год, и в Берлине, похоже, пока нет ясного понимания, чем можно заменить эти объемы. Некоторые эксперты и экоактивисты предлагают, например, перейти в режим жесткой экономии - продлить введенный во время пандемии режим работы "на удаленке", ограничить скорость на автобанах, ввести "безавтомобильные воскресенья" и прочие подобные меры. По подсчетам организации "Гринпис", все это позволит Германии отказаться от примерно трети закупаемой в России нефти.
Немецкий минфин, в свою очередь, считает, что необходимо возобновить добычу в Северном и Балтийских морях. По мнению главы ведомства Кристиана Линднера, собственная нефть не только снизит зависимость от России, но и позволит сдержать рост цен на топливо. Однако существенно нарастить добычу у Германии вряд ли получится. Подтвержденные запасы нефти на территории страны не превышают 20 миллионов тонн - меньше годового объема российских поставок.
По словам главы немецкого Союза среднего бизнеса Томаса Маркуса Йергера, скакнувшая за последнее время выше двух евро цена на бензин и дизель стала "неподъемной" для многих предприятий. Йергер требует от государства принять срочные меры - сдержать рост цен, снизить налог на топливо или начать выплачивать бизнесу компенсации. За снижение налога сейчас выступает и крупнейший оппозиционный блок ХДС/ХСС. Однако в правительстве эти идеи не разделяют - на подобные меры требуются деньги, которых и так в бюджете не хватает, особенно с учетом планов существенного повышения оборонного бюджета.
Согласно соцопросам, порядка 75 процентов жителей Германии поддерживают санкции против России, даже несмотря на то, что результатом может быть подорожание и дефицит энергоносителей. Однако в немецких соцсетях подобной бравады не ощущается. Там скорее царят негативные настроения, особенно среди тех, кто уже непосредственно столкнулся с проблемами из-за высоких цен на топливо. Это, например, "маятниковые мигранты", вынужденные каждый день ездить на работу за несколько десятков или даже сотен километров. При этом многие из них относятся к не самым обеспеченным слоям населения, по которым любой рост цен бьет в первую очередь.
Открытое недовольство начинают выражать немецкие водители грузовых автомобилей. В субботу они устроили протестную демонстрацию в Кельне, пригнав в центр города порядка пятисот машин. Обвинения при этом звучали не в адрес России, а в адрес собственного правительства.
"Цены на дизель слишком высокие - вы нас всех убьете!" - цитирует один из плакатов с этой демонстрации издание Kolner Stadt-Anzeiger.
Но несмотря на все это, в Германии есть и те, кто требует прямо сейчас ввести эмбарго на импорт российских энергоносителей - если не всех, то хотя бы нефти. Среди сторонников этой идеи есть достаточно известные политики и экономисты, а основным аргументом для них служит то, что Россия от подобного шага пострадает значительно сильнее Германии. Впрочем, у большей части политической и экономической элиты такой уверенности нет, так же, как нет ее и в правительстве. Роберт Хабек, например, уверен, что незамедлительное эмбарго приведет к экономическому кризу, инфляции и сотням тысяч безработных. И с этим мнением согласны даже его соратники по партии - немецкие "зеленые", несмотря на все свое отношение как к ископаемым источникам энергии, так и к России.
Позиция Берлина еще до начала российской спецоперации на Украине заключалась в том, что возможные санкции против Москвы, которыми Запад на тот момент только угрожал, не должны иметь сильного воздействия на немецкую экономику. Негативных последствий, однако, избежать не удалось, и, судя по всему, дальше они будут только нарастать. Хотя надо признать, что немецкое правительство пыталось заблокировать наиболее радикальные решения, в частности, об отключении российских банков от системы SWIFT. Правда, без особого успеха - под давлением союзников немцы все же сдались. Сейчас поставки российских энергоносителей остаются для Германии тем "бастионом", который она будет удерживать до последнего. По крайней мере до тех пор, пока не найдет им надежной альтернативы. Насколько серьезными могут быть последствия незамедлительного отказа от российских нефти и газа, в Берлине уже хорошо поняли - хотя бы по тому, что сейчас происходит в немецкой экономике.