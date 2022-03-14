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1 час назад

Экономист Максакова объяснила, без каких российских товаров не выживет Запад

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Экономист Мария Максакова рассказала агентству "Прайм", что в российском экспорте есть ряд товаров, без которых Западу не обойтись. Отказ от их ввоза может привести к крайне негативным последствиям.

Экономист объяснила, без каких российских товаров не выживет Запад
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточнила и.о. заведующего кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н.Н.Ливенцева МГИМО Мария Максакова, речь идет об удобрениях. Их нехватка может разбалансировать не только европейский, но и весь мировой продовольственный рынок. Это приведет к дефициту и подорожанию продуктов.

Отмечается, что Россия входит в топ-5 ведущих мировых производителей удобрений, при этом две трети ее продукции экспортируется.

Ранее французские фермеры забеспокоились из-за прекращения импорта удобрений из РФ. Согласно данным компании Agritel, как минимум 12,5% популярного во Франции удобрения — мочевины — поставляется из России.

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