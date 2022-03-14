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56 минут назад

Банк России изменит порядок расчета официальных курсов валют

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 11

Банк России расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю. Это поможет повысить репрезентативность курса американской валюты в условиях повышенной волатильности на рынке, сообщили в пресс-службе регулятора.

ЦБ изменит порядок расчета официальных курсов валют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, ЦБ намерен упростить порядок установления официального курса евро к рублю. Проект соответствующего указания направлен на регистрацию в Минюст.

"Согласно документу, Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по московскому времени. Ранее период расчета составлял 10:00 - 11:30 мск", - отметили в пресс-службе ЦБ.

В регуляторе отмечают, что расширение временного диапазона расчета позволит учесть большее количество сделок в течение дня.

Экономика,Банк России,Московская биржа,
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