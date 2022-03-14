ЦБ изменит порядок расчета официальных курсов валют

"Согласно документу, Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по московскому времени. Ранее период расчета составлял 10:00 - 11:30 мск", - отметили в пресс-службе ЦБ.